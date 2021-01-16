Wizz Air сократил маршрутную сеть из Киева на 60%

Венгерский лоукост Wizz Air после новогодних праздников оставил в расписании из аэропорта « Киев » (Жуляны) 14 рейсов до конца зимы. Это составляет лишь 40% от анонсированной маршрутной сети по 35 направлениям. Об этом сообщает avianews.com.

Фото: ukrinform.net

Куда сможем улететь

До конца января лоукост будет летать по 11 маршрутам — в Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовице и Пардубице.

В феврале Wizz Air возобновит полеты из украинской столицы в Вену, Ригу и Гданьск.

Другие направления лоукост поставил в расписание с марта, за исключением Лейпцига. Продажа билетов на этот маршрут сейчас приостановлена, что может свидетельствовать о возможном закрытии направлении.

Что предшествовало

Wizz Air значительно сократил свое присутствие в Украине из-за ограничений на путешествия в Европу. Запрет на въезд украинских туристов в страны ЕС привел к уменьшению загрузки воздушных судов.

Что делают конкуренты

В 2020 году больше всего полетов в украинском небе сделала авиакомпания Turkish Airlines — 14, или 10,3% от всех рейсов. Об этом сообщил провайдер аэронавигационного обслуживания «Украэрорух».

На авиакомпании-лидеры в прошлом году пришлось 60,5% перелетов над Украиной. В статистику вошли как рейсы с посадкой или вылетом в аэропортах страны, так и транзитное движение между третьими странами.

Доля топ-лидеров среди авиакомпаний в небе Украины

Turkish Airlines -10,3% МАУ -10,1% Белавиа — 7,5% Wizz Air Hungary — 6,4% Роза Ветров — 6% SkyUp — 5,9% LOT — 4,4% Ryanair — 4,2% Azur Air Ukraine — 3,3% Pegasus Airlines — 2,4%