Wizz Air сократил маршрутную сеть из Киева на 60%

Венгерский лоукост Wizz Air после новогодних праздников оставил в расписании из аэропорта «Киев» (Жуляны) 14 рейсов до конца зимы. Это составляет лишь 40% от анонсированной маршрутной сети по 35 направлениям. Об этом сообщает avianews.com.

Wizz Air сократил маршрутную сеть из Киева на 60%
Фото: ukrinform.net

Куда сможем улететь

До конца января лоукост будет летать по 11 маршрутам — в Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовице и Пардубице.

В феврале Wizz Air возобновит полеты из украинской столицы в Вену, Ригу и Гданьск.

Другие направления лоукост поставил в расписание с марта, за исключением Лейпцига. Продажа билетов на этот маршрут сейчас приостановлена, что может свидетельствовать о возможном закрытии направлении.

Что предшествовало

Wizz Air значительно сократил свое присутствие в Украине из-за ограничений на путешествия в Европу. Запрет на въезд украинских туристов в страны ЕС привел к уменьшению загрузки воздушных судов.

Что делают конкуренты

В 2020 году больше всего полетов в украинском небе сделала авиакомпания Turkish Airlines — 14, или 10,3% от всех рейсов. Об этом сообщил провайдер аэронавигационного обслуживания «Украэрорух».

На авиакомпании-лидеры в прошлом году пришлось 60,5% перелетов над Украиной. В статистику вошли как рейсы с посадкой или вылетом в аэропортах страны, так и транзитное движение между третьими странами.

Доля топ-лидеров среди авиакомпаний в небе Украины

  1. Turkish Airlines -10,3%
  2. МАУ -10,1%
  3. Белавиа — 7,5%
  4. Wizz Air Hungary — 6,4%
  5. Роза Ветров — 6%
  6. SkyUp — 5,9%
  7. LOT — 4,4%
  8. Ryanair — 4,2%
  9. Azur Air Ukraine — 3,3%
  10. Pegasus Airlines — 2,4%

Всего диспетчеры Украэроруха в 2020 году сопровождали 142?047 рейсов, что на 57,6% меньше показателя 2019 года.

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