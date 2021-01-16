Wizz Air сократил маршрутную сеть из Киева на 60%
Венгерский лоукост Wizz Air после новогодних праздников оставил в расписании из аэропорта «Киев» (Жуляны) 14 рейсов до конца зимы. Это составляет лишь 40% от анонсированной маршрутной сети по 35 направлениям. Об этом сообщает avianews.com.
Куда сможем улететь
До конца января лоукост будет летать по 11 маршрутам — в Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовице и Пардубице.
В феврале Wizz Air возобновит полеты из украинской столицы в Вену, Ригу и Гданьск.
Другие направления лоукост поставил в расписание с марта, за исключением Лейпцига. Продажа билетов на этот маршрут сейчас приостановлена, что может свидетельствовать о возможном закрытии направлении.
Что предшествовало
Wizz Air значительно сократил свое присутствие в Украине из-за ограничений на путешествия в Европу. Запрет на въезд украинских туристов в страны ЕС привел к уменьшению загрузки воздушных судов.
Что делают конкуренты
В 2020 году больше всего полетов в украинском небе сделала авиакомпания Turkish Airlines — 14, или 10,3% от всех рейсов. Об этом сообщил провайдер аэронавигационного обслуживания «Украэрорух».
На авиакомпании-лидеры в прошлом году пришлось 60,5% перелетов над Украиной. В статистику вошли как рейсы с посадкой или вылетом в аэропортах страны, так и транзитное движение между третьими странами.
Доля топ-лидеров среди авиакомпаний в небе Украины
- Turkish Airlines -10,3%
- МАУ -10,1%
- Белавиа — 7,5%
- Wizz Air Hungary — 6,4%
- Роза Ветров — 6%
- SkyUp — 5,9%
- LOT — 4,4%
- Ryanair — 4,2%
- Azur Air Ukraine — 3,3%
- Pegasus Airlines — 2,4%
Всего диспетчеры Украэроруха в 2020 году сопровождали 142?047 рейсов, что на 57,6% меньше показателя 2019 года.