Сколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 году

В 2020 году украинцы приобрели и поставили на учет 7455 электромобилей. Это всего на 1% меньше по сравнению с 2019 годом.

Сколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 году
Фото: nissannews.com

В 2020 году украинцы приобрели и поставили на учет 7455 электромобилей. Это всего на 1% меньше по сравнению с 2019 годом, причем в декабре рынок заметно оживился, на 8% превзойдя прошлогодний показатель (632 электрокара за месяц). Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Структура рынка

В структуре рынка доминируют легковые электрокары — 7095 шт. Из них только 9% новых.

Коммерческих электромобилей ввезено в Украину 359 шт. (новых — 3%) и один электробус (2019 года выпуска).

Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрического секонд-хенда был: у легковых авто — 5 лет, у коммерческих — 7 лет.

Топ-5 электрокаров

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf — 2180 регистраций.

На втором месте — Tesla Model 3 с 865 регистраций.

Третий результат у Tesla Model S, в активе которой 753 регистрации.

В топ-5 также вошли Chevrolet Bolt (474 шт.) и Tesla Model X (366 регистраций за год).

В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю Audi E-Tron, который выбрали 122 покупателя.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E. В прошлом году украинские номера получили 304 электрокара этой модели, из которых только 7 были новыми.

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