Dacia показала абсолютно новый кроссовер Bigster

Dacia, которая принадлежит французской компании Renault, планирует к 2025 году выпустить на рынок три новые модели, в том числе кроссовер Bigster. Концепт этого кроссовера уже показали публике.

Эти новинки Dacia, как и все автомобили румынского бренда, будут относиться к бюджетному сегменту.

Кроссовер Bigster C-сегмента появится в 2025 году. Он будет больше, чем Duster. Так, если длина Duster составляет 4600 мм, то у нового кроссовера она будет на 26 см больше. Благодаря этому он получит более просторный салон и вместительный багажник.

В линейку двигателей Dacia Bigster войдут гибридные силовые установки, а также силовые агрегаты, рассчитанные на альтернативные виды топлива.

Ранее, в 2022 и 2023 годах, Dacia выпустит две свои новые небольшие модели сегмента B. Про них пока ещё ничего не известно.

Напомним, что Dacia Duster нового, третьего поколения, может потерять полный привод. Причина – его построят на платформе CMF-B.