Dacia показала абсолютно новый кроссовер Bigster

Dacia, которая принадлежит французской компании Renault, планирует к 2025 году выпустить на рынок три новые модели, в том числе кроссовер Bigster. Концепт этого кроссовера уже показали публике.

Dacia показала абсолютно новый кроссовер Bigster

Эти новинки Dacia, как и все автомобили румынского бренда, будут относиться к бюджетному сегменту.

Кроссовер Bigster C-сегмента появится в 2025 году. Он будет больше, чем Duster. Так, если длина Duster составляет 4600 мм, то у нового кроссовера она будет на 26 см больше. Благодаря этому он получит более просторный салон и вместительный багажник.

Dacia показала абсолютно новый кроссовер Bigster

В линейку двигателей Dacia Bigster войдут гибридные силовые установки, а также силовые агрегаты, рассчитанные на альтернативные виды топлива.

Ранее, в 2022 и 2023 годах, Dacia выпустит две свои новые небольшие модели сегмента B. Про них пока ещё ничего не известно.

Dacia показала абсолютно новый кроссовер Bigster

Напомним, что Dacia Duster нового, третьего поколения, может потерять полный привод. Причина – его построят на платформе CMF-B.


Максимов Віталій, Тудей

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