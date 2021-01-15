В Украине водителям хотят запретить слушать музыку

В Комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции прорабатывается законопроект №3006, который предусматривает запрет включения в такси, автобусах, маршрутных такси и в другом общественном транспорте музыки и фильмов. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

Предполагается, что такая кардинальная мера защитит пассажиров общественного транспорта от "акустического насилия".

Но музыку и фильмы в такси и во время нерегулярных автобусных перевозок можно будет включать "по согласию всех пассажиров". Такую норму предусматривает этот законопроект.

Авторы законопроекта исходили из того, что пассажирам автомобильного транспорта вынуждены, иногда часами, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали. Это нарушает естественное право человека на личное пространство и тишину.

Кроме того, пассажиры и водители часто конфликтуют по поводу языка, жанра, содержания музыки или фильмов. Это негативно влияет на безопасность на транспорте. Данный законопроект должен решить ещё и эту проблему.

Ранее стало известно, что народные депутаты Верховной Рады уже в феврале текущего года могут в первом чтении рассмотреть законопроект про доступную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.