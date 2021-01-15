Український автовиробник запатентував електричну модель

Українські підприємства «Богдан Моторс» і «Автоскладальний завод №1» в Луцьку отримали патент на багатофункціональну електричну вантажівку.

Відомо, що багатофункціональну вантажівку з електроприводом українського виробництва можна вважати досконалим і відпрацьованим зразком, який може серійно виготовляється на промислових потужностях і експлуатуватися потенційними замовниками.

Автомобіль може розвивати швидкість до 80 км/год, а запас ходу без підзарядки становить 220 кілометрів. Термін експлуатації вантажівки сягає 12 років.

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