В Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТП
Сейчас патрульные в усиленном режиме обрабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
В Киеве наблюдается осложнение дорожных условий из-за интенсивного снегопада. По состоянию на 19:00 в городе зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
Об этом в Facebook сообщает пресс служба патрульной полиции Киева.
В ведомстве отметили, что в настоящее время патрульные в усиленном режиме обрабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - говорится в сообщении.
На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами, отметили правоохранители.
Напомним, в течение 2020 года в Украине произошло 168 107 ДТП.