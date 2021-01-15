В Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТП

Сейчас патрульные в усиленном режиме обрабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

В Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТП
Фото: http://zabor.zp.ua/

В Киеве наблюдается осложнение дорожных условий из-за интенсивного снегопада. По состоянию на 19:00 в городе зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом в Facebook сообщает пресс служба патрульной полиции Киева.

В ведомстве отметили, что в настоящее время патрульные в усиленном режиме обрабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - говорится в сообщении.

На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами, отметили правоохранители.

Напомним, в течение 2020 года в Украине произошло 168 107 ДТП.

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