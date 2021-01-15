Полиция рассказала, как можно поменять права не выходя из дома

В Украине в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются, в добавок к локдауну, ещё и сильные морозы. Сервисный центр МВД на своей странице в Facebook рассказал, как онлайн поменять водительские права без необходимости покидать свою квартиру.

Для того, чтобы в локдаун и суровый мороз онлайн поменять водительские права, нужно на сайте Главного сервисного центра МВД воспользоваться "Электронным кабинетом водителя".

Для этого нужно отсканировать и загрузить одним файлом в формате pdf действующую медицинскую справку (Форма 083/о) и, при необходимости, документ про изменение анкетных данных.

Потом автомобилисту следует мониторить статус своей заявки. Когда она получит статус "Обработано", то можно ехать в сервисный центр МВД и без очереди получить свои новые водительские права.