В РоSSии перевернулся автобус, который ехал в оккупированный Донецк, есть жертвы
Погибли два человека, еще трое пострадали.
В Ростовской области РоSSии перевернулся пассажирский автобус, который ехал в оккупированный Донецк. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.
Об этом сообщает МВД РоSSии и СМИ.
Авария произошла утром на трассе М4-Дон. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся. Сообщается, что причиной аварии был "сильный боковой ветер".
На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.
На момент аварии в автобусе находились 15 человек. По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области, перевозчик, как и большинство пассажиров, жители ОРДЛО. Автобус следовал из Москвы в оккупированный Донецк.
По уточненным данным, водитель автобуса жив, он также гражданин Украины.
Напомним, в июле прошлого года в РФ автобус сообщением Донецк - Санкт-Петербург столкнулся с "Газелью" и сгорел.