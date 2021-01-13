В РоSSии перевернулся автобус, который ехал в оккупированный Донецк, есть жертвы

Погибли два человека, еще трое пострадали.

В Ростовской области РоSSии перевернулся пассажирский автобус, который ехал в оккупированный Донецк. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщает МВД РоSSии и СМИ .

Авария произошла утром на трассе М4-Дон. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся. Сообщается, что причиной аварии был "сильный боковой ветер".

На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

На момент аварии в автобусе находились 15 человек. По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области, перевозчик, как и большинство пассажиров, жители ОРДЛО. Автобус следовал из Москвы в оккупированный Донецк.

По уточненным данным, водитель автобуса жив, он также гражданин Украины.