SkyUp анонсировала новые авиарейсы в Германию и Чехию

Авиакомпания SkyUp весной открывает новые полетные программы в города Мемминген (Германия) и Брно (Чехия). Об этом говорится в сообщении лоукостера.

SkyUp анонсировала новые авиарейсы в Германию и Чехию
Фото: charterom.com

Киев — Мемминген

Как сообщает пресс-служба лоукостера, авиарейсы по маршруту Киев — Мемминген — Киев стартуют с 30 марта 2021 года.

График полетов

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты из Киева запланированы на удобное время в 10:15.

Стоимость билетов

Стоимость билетов по маршруту Киев — Мемминген — от 1 грн без багажа, в обратном направлении — от 2086 грн без багажа.

Киев — Брно

С 25 апреля SkyUp открывает полетную программу по маршруту Киев — Брно — Киев.

График полетов

По информации авиакомпании, рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов

Стоимость билетов из Киева в Брно без багажа стартует от 1016 грн, из Брно в Киев — от 966 грн.

В авиакомпании отмечают, что в случае отмены рейсов из-за ограничений полетов, средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на сайте авиакомпании.

Напомним

Из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, упало на 57,6%.

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