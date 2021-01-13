SkyUp анонсировала новые авиарейсы в Германию и Чехию
Авиакомпания SkyUp весной открывает новые полетные программы в города Мемминген (Германия) и Брно (Чехия). Об этом говорится в сообщении лоукостера.
Киев — Мемминген
Как сообщает пресс-служба лоукостера, авиарейсы по маршруту Киев — Мемминген — Киев стартуют с 30 марта 2021 года.
График полетов
Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты из Киева запланированы на удобное время в 10:15.
Стоимость билетов
Стоимость билетов по маршруту Киев — Мемминген — от 1 грн без багажа, в обратном направлении — от 2086 грн без багажа.
Киев — Брно
С 25 апреля SkyUp открывает полетную программу по маршруту Киев — Брно — Киев.
График полетов
По информации авиакомпании, рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Стоимость билетов
Стоимость билетов из Киева в Брно без багажа стартует от 1016 грн, из Брно в Киев — от 966 грн.
В авиакомпании отмечают, что в случае отмены рейсов из-за ограничений полетов, средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на сайте авиакомпании.
Напомним
Из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, упало на 57,6%.