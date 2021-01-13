В Украине может резко подорожать автогаз

Во время новогодних праздников в Украине резко увеличилась оптовая стоимость автогаза. В некоторых областях цены увеличились на 2 400 грн/т. Это может привести к заметному увеличению розничных цен.

Так, на Киевщине с 24 декабря по 11 января голубое топливо увеличилось в цене на 1000-2 400 грн/т, - до 18 600-20 000 грн/т.

В Харьковской области газ в опте 11 января стоил 18 200-18 500 грн/т. Это на 200-400 гривен больше, чем было в конце прошлого года.

На Полтавщине автогаз 11 января стоил 18 700-18 900 грн/т, в Одесской области - 19 000 грн/т, а в западных областях ещё больше - 19 600-20 500 грн/т.

На рост оптовых цен автогаза повлиял рост его стоимости на границе Украины и дефицит этого вида топлива в некоторых областях.

Нужно отметить, что некоторые операторы рынка топлива прекратили продажу автогаза. Они ждут, когда он увеличится в цене.

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