В Украине может резко подорожать автогаз

Во время новогодних праздников в Украине резко увеличилась оптовая стоимость автогаза. В некоторых областях цены увеличились на 2 400 грн/т. Это может привести к заметному увеличению розничных цен.

В Украине может резко подорожать автогаз

Так, на Киевщине с 24 декабря по 11 января голубое топливо увеличилось в цене на 1000-2 400 грн/т, - до 18 600-20 000 грн/т.

В Харьковской области газ в опте 11 января стоил 18 200-18 500 грн/т. Это на 200-400 гривен больше, чем было в конце прошлого года.

На Полтавщине автогаз 11 января стоил 18 700-18 900 грн/т, в Одесской области - 19 000 грн/т, а в западных областях ещё больше - 19 600-20 500 грн/т.

На рост оптовых цен автогаза повлиял рост его стоимости на границе Украины и дефицит этого вида топлива в некоторых областях.

Нужно отметить, что некоторые операторы рынка топлива прекратили продажу автогаза. Они ждут, когда он увеличится в цене.

Ранее эксперты рассказали про пять главных мифов про ГБО, от которых уже пора давно отказаться.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Может ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобильМожет ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль
В Индонезии произошла авиакатастрофа Boeing, самолет упал в Яванское море (обновлено)В Индонезии произошла авиакатастрофа Boeing, самолет упал в Яванское море (обновлено)
Локдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВДЛокдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВД
В Запорожье произошел пожар на грузовом судне, пострадал механикВ Запорожье произошел пожар на грузовом судне, пострадал механик
Базовая версия Tesla Model Y стала доступна по цене от $41 990Базовая версия Tesla Model Y стала доступна по цене от $41 990
Блок рекламы


Похожие новости
За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТПЗа 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП
Вслед за бензином вверх рванула и цена автогазаВслед за бензином вверх рванула и цена автогаза
Автопроизводство в Украине обвалилось на 32%Автопроизводство в Украине обвалилось на 32%
В Киеве может появиться «вафельная» дорожная разметкаВ Киеве может появиться «вафельная» дорожная разметка
Собственный дизайнерский центр Tesla в Китае поможет адаптировать электромобили к вкусам местных потребителейСобственный дизайнерский центр Tesla в Китае поможет адаптировать электромобили к вкусам местных потребителей
Кабмин определил, кто сможет бесплатно ездить по платным дорогамКабмин определил, кто сможет бесплатно ездить по платным дорогам
Может ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобильМожет ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль
В Украине изменилась стоимость регистрации автомобилейВ Украине изменилась стоимость регистрации автомобилей
Nissan сворачивает свою сеть продаж в УкраинеNissan сворачивает свою сеть продаж в Украине
Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 годуНазваны самые популярные автомобили в Украине в 2020 году
Последние новости
Подгружаем последние новости