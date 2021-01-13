За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП
В течение 2020-го в ДТП погибли 3 541 человек и 31 974 человека получили травмы.
В течение 2020 года в Украине произошло 168 107 ДТП.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погибли 3 541 человек и 31 974 человека получили травмы", - написал Билошицкий.
Основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными, которые были совершены в течение 2020 года, являются:
- превышение безопасной и установленной скорости движения;
- нарушение правил маневрирования;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов
- несоблюдение дистанции.
Также Билошицкий привел статистику ДТП с пешеходами.
"Произошло 7 641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1 198 человек и 6 959 - травмированы", - написал заместитель начальника патрульной полиции.
По его словам, в 2020 году произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3 957 - травмированы.
Он добавил, что в прошлом году произошло 1 768 ДТП с погибшими и/или травмированными велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1 610 - травмированы.
Напомним, 7 января в Теофипольском районе Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и пострадал несовершеннолетний ребенок.
Ранее в Киеве на Окружной дороге столкнулись 5 легковых авто, 1 фура и 1 маршрутный автобус.