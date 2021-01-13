GM представила концепт электрического аэротакси, после чего её акции подскочили почти на 7 %

Американский автопроизводитель General Motors показал концепции аэротакси и электрических фургонов Cadillac. Презентация прошла в рамках выставки CES. Как отмечает РБК, после этого акции компании выросли на 6,9 %.

Techcrunch

Концепт аэротакси сильно отличается от конкурентов. Судя по презентации, два винта будут расположены в нижней части перед пассажиром и ещё два позади сверху. Взлетать устройство будет благодаря электродвигателю мощностью 90 КВт·ч.

В чём задача электрофургона, пока неясно. Внутренняя отделка транспортного средства больше похожа на салон лимузина. В нём размещены диван и подушки. Как его планируют использовать, не уточняется.

РБК

Вероятно, компания не будет выпускать показанные модели автомобилей в ближайшее время. Как отметил главный дизайнер General Motors Майкл Симко (Michael Simcoe), вся задача презентации в том, чтобы показать миру, как автономия и роскошь Cadillac могут выглядеть в «не столь отдалённом будущем». Он также заявил, что эти концепции разработаны для того времени, когда «время и удобство имеют значение».

Напомним, что General Motors активно занимается разработками в направлении электромобилей. Ранее исполнительный директор автоконцерна по глобальной разработке продуктов Дуг Паркс (Doug Parks) рассказал, что компания сотрудничает «со всеми лучшими стартапами» в сфере аккумуляторных технологий, чтобы выйти на уровень Tesla или превзойти её.



