Эксперты рассказали, сколько бензина потребляет обогрев сидений и другие функции авто

Оборудование автомобилей требует дополнительной энергии, что увеличивает расход топлива и денежные траты, особенно зимой. Эксперты ADAC сообщили, сколько бензина нужно обогреву сидений и другим функциям автомобилей.

Электрообогрев ветрового стекла (800 Ватт) увеличивает расход бензина на 0,81 л на 100 км, дополнительный отопитель салона (до 2000 Ватт) – до 2 литров, вентилятор отопителя салона в среднем положении (170 Ватт) - на 0,17 л, обогрев сиденья (100 Ватт) – на 0,1 л, обогрев рулевого колеса (50 Ватт) – на 0,05 л, обогрев наружных зеркал (40 Ватт) – на 0,04 л.

Кроме того, фары ближнего света (125 Ватт) увеличивают расход бензина на 0,125 л на 100 км пути, задние и противотуманные фонари (35 Ватт) – на 0,035 л, противотуманные фары (110 Ватт) – на 0,11 л, а радио (20 Ватт) – на 0,02 л.

В целях экономии лучше всего своевременно выключать функции, которые уже выполнили свою работу. И нельзя экономить на функциях, которые влияют на безопасность автомобиля.

Ранее эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC назвали недостатки светодиодных фар автомобилей.