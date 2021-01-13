Volkswagen начал тестировать обновленный Polo

Volkswagen начал тестировать в Европе обновленный Volkswagen Polo. Его продажи начнутся в конце текущего года.

Volkswagen начал тестировать обновленный Polo

Обновленный Polo построен на той же платформе, что и новый Seat Ibiza, чья официальная премьера должна состояться в ближайшие несколько месяцев.

Новый Volkswagen Polo тестируют почти без камуфляжа, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что некоторые его элементы дизайна перекликаются с дизайном Volkswagen Golf восьмого поколения. У него тоже увеличенные воздухозаборники, характерные решетка радиатора и фары.

Сзади также произошли заметные изменения. Например, будут световые панели в стиле Volkswagen T-Roc.

Volkswagen начал тестировать обновленный Polo

Салон обновленного Polo тоже выполнят в стиле нового «Гольфа». От него позаимствуют некоторое оборудование и технологии, в том числе системы помощи водителю.

Как изменится линейка двигателей – пока не известно. Покупателям, по слухам, предложат новую версию с «мягкой» гибридной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что Volkswagen разрабатывает новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo.


Максимов Віталій, Тудей

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