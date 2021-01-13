Вслед за бензином вверх рванула и цена автогаза

Вслед за бензином вверх рванула и цена автогаза

Оптовые цены на сжиженный газ существенно выросли за праздничные выходные с 24 декабря по 11 января, в некоторых областях повышение цен достигло 2 400 грн за тонну. 

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, по состоянию на 12 января стоимость автогаза на ГНС Киевской области составляла 18 600-20 000 грн за тонну, что на 1000-2 400 грн выше цен конца декабря.

В Харьковской области стоимость газа возросла на 200-400 грн – до 18 200-18 500 грн/т. В Полтавской области цены составили 18 700-18 900 грн/т. В Одессе "Укртатнафта" не изменила стоимость ресурса в прайсе – 19 000 грн/т.

В западных регионах сжиженный газ на условиях самовывоза с ГНС торгуется уже по 19 600-20 500 грн/т.

На цену, в частности, повлиял рост стоимости ресурса на границе Украины. Так, по словам трейдеров, рост стоимости газа на украинской границе за праздники превысил 45 долл. за тонну. Это, в частности, вызвано скачком цен на газ в Польше.

Участники рынка также отмечают дефицит ресурса в ряде южных, западных и части восточных регионов в конце декабря-начале января.

Тем временем, ряд трейдеров приостановили продажу ресурса в ожидании дальнейшего роста цен.

По оценке Консалтинговой группы "А-95", поставок СУГ на украинский рынок в декабре 2020 года. (около 158 тыс. тонн) могло немного не хватить для покрытия праздничного периода января, когда торговая активность затихает. Свою роль в резком повышении также сыграла отмена аукционов "Укргаздобычи". Так, аукционы "Укргаздобычи" по продаже сжиженного газа, запланированные на 12 и 19 января, были отменены решением аукционного комитета в связи с введением усиленных карантинных мер. Предварительная дата следующего аукциона "Укргаздобычи" – 26 января.

МинПром по материалам enkorr

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