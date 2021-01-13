9 гірших автомобілів останніх років, від придбання яких варто утриматися

Американське видання Consumer Reports вже багато років складає рейтинг кращих і гірших машин, які тільки можна купити. Журналісти проводять детальні дослідження продуктивності, комфорту, безпеки, економічності кожного автомобіля. У рідкісних випадках нові моделі заробляють рейтинг «не рекомендований». Такі випадки закінчуються скандалами і провалом продажів. Які ж 9 машин авторитетний журнал визнав гіршими за останні роки.

1. Suzuki Samurai / Jimny

Невеликий Suzuki Samurai багато років вважався одним з найбільш міцних і надійних позашляховиків в світі. Модель успішно конкурувала з Jeep CJ-7 і Wrangler і добре продавалася. У 1988 році в журналі Consumer Reports вийшов огляд, в якому машину назвали занадто небезпечною для американських доріг. За результатами тестів Suzuki Samurai мав високу схильність до перекидання. Журналісти прямо звернулися до 150 000 власників Samurai і запропонували їм замінити автомобілі на більш безпечні.

Автокомпанія подала в суд на Consumer Reports за шкоду, завдану продажу і репутації бренду. Після багаторічних розглядів справа була «полюбовно» залагоджена.

2. Isuzu Trooper

Як і в інциденті з Suzuki, журнал Consumer Reports був притягнутий до суду за сумнівні результати тестів на перекидання Isuzu Trooper. В результаті публікації негативного рейтингу продажі позашляховика сильно впали. Суд встановив, що журналісти трохи прикрасили небезпеку, але і японський автовиробник не зміг виправити ряд конструктивних недоліків, що впливають на безпеку. У 2008 році компанія Isuzu припинила продаж легкових автомобілів в США .

3. Mitsubishi Montero / Pajero, 2001 рік

Коли в 1999 році компанія Mitsubishi випустила нове покоління позашляховика Pajero, особливо підкреслювалися його розміри і безпека. Але випробування Consumer Reports продемонстрували щось інше. Виявилося, що при поворотах на швидкості 60 кілометрів на годину автомобіль мав небезпечно високий ризик перекидання. За це журналісти поставили машині гіршу рейтингову оцінку. У підсумку, продажі Pajero виявилися скромними, і в 2006 році модель прибрали з американського ринку.

4. Smart ForTwo

Незважаючи на всі зусилля Mercedes-Benz, автомобілі Smart так і не стали популярними. Коли в 1998 році з’явилися перші машини цієї марки, їх витрата палива в 7,4 літрів на 100 кілометрів була відмінним результатом. Але через тепер ця цифра далека від кращих значень. До того ж, Smart мало за що можна любити: «іграшкова» стилістика оформлення, тісний салон, проблеми з трансмісією. Тож не дивно, що в огляді Consumer Reports сказано: «Цей крихітний двомісний автомобіль хороший, щоб їздити по парку. На цьому позитивні моменти закінчуються ».

5. Nissan Murano, 2003 рік

Коли в 2002 році японська компанія Nissan представила новий кросовер Murano. Вражаючий зовнішній вигляд, компактний розмір і висококласний інтер’єр забезпечили високі продажі. Але це не завадило Consumer Reports представити власні висновки. Під час тестів було виявлено, що в гострих поворотах рульове управління стає жорсткішим, що ускладнює контроль над машиною. Незважаючи на популярність Murano, журнал поставив машині негативну оцінку. Коли ж інженери Nissan виправили проблему, журналісти Consumer Reports провели повторні тести моделі 2005 року і дали відмінний відгук.

6. Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA – це привабливе 4-дверне купе з стрімкими обрисами. У базовій моделі автомобіля є всього один недолік: передній привід, який слабо в’яжеться з виглядом спортивної машини. А за версію 4х4, яка робить з машини справжній Mercedes-Benz, потрібно чимало доплатити. Це не найгірший автомобіль, але він майже щороку входить в список «Найгірший спорткар» від Consumer Reports, починаючи з дебюту в 2013 році.

7. Fiat 500L

Важко очікувати високої якості від Fiat 500L, адже ці машини виготовляють на заводі в Сербії – там же, де випускали автомобілі Yugo. Від них модель 500L перейняла ненадійність і жахливу якість збірки. Незважаючи на низьку ціну, протягом п’яти років Fiat 500L регулярно потрапляв в рейтинг «Гірших» від Consumer Reports.

8. Cadillac Escalade

Багато в чому Escalade – це квінтесенція Cadillac: величезний автомобіль з двигуном V8, «нафарширований» великою кількістю функцій. З одного боку, в США модель добре продається вже багато років, витримуючи конкуренцію з боку Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus і Range Rover. Але через відсутність будь-якої вишуканості і нововведень Consumer Reports радять водіям утриматися від покупки цієї машини.

9. Pontiac Aztek

Минуло вже десятиліття, як припинився випуск кросовера Pontiac Aztek. Але машина надовго увійшла в рейтинги гірших автомобілів з коли-небудь створених. Завдяки жахливому зовнішньому вигляду, жахливого інтер’єру і дуже високою ціною Aztek став однією з найбільш провальних моделей в автомобільній історії. Журналісти Consumer Reports заявили, що їм було настільки соромно показуватися на цій машині, що більшість поїздок вони проводили вночі. Коли ж прийшов час продати тестовий автомобіль, покупця так і не змогли знайти.