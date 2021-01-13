В Киеве вандалы разбили окна в 4 поездах метро

Неизвестные сегодня вечером повредили окна 4 поездов киевского метро, пассажиры при этом не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Инцидент произошел с 19.00 до 19.30 между станциями "Дарница" и "Черниговская". Никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители.

Фото: https://www.facebook.com/kyivmetro/

Фото: https://www.facebook.com/kyivmetro/

Напомним, в 2020 году Киевский метрополитен перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч или 44% меньше, чем в 2019-м. На количестве перевезенных в прошлом году пассажиров сказались эпидемия коронавируса и карантинные ограничения.