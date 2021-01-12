Opel Corsa станет заряженным электромобилем

В 2022 году в продаже появится «заряженный» хэтчбек Opel Corsa, который в Великобритании будет продаваться под брендом Vauxhall. Надеемся, эту новинку предложат и украинским автолюбителям.

«Заряженный» Opel Corsa получит электрическую силовую установку, то есть он будет электромобилем. Мощность электромотора составит 134 л.с. Емкость батареи – 50 кВт/ч (батарея от стандартного Corsa-e).

У этого электромобиля будет модернизированная подвеска, улучшенные тормоза и усовершенствованное рулевое управление. Внешне его можно будет отличить от обычного Corsa, например, по большому спойлеру на задней двери и большим легкосплавным колесным дискам.

Главными конкурентами «заряженного» Corsa станут бензиновые Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI, а также спортивная электрическая Cupra el-Born.

В Украине сейчас Opel Corsa в базовой комплектации стоит 492 200 гривен. Он оснащается 1,2 л бензиновым двигателем мощностью 75 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач. Топовая комплектация с 1,2 л бензиновым турбодвигателем (130 л.с.) и с «автоматом» стоит 667 500 грн.

Ранее показали видео, как в Германии электромобиль Opel Ampera-e тушили целых пять часов.