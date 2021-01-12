Hyundai опять отзывает кроссоверы Tucson

Hyundai в США объявил об отзыве 471 тыс. кроссоверов Tucson из-за того, что они могут загореться. В первый раз из-за этой причины Tucson отозвали осенью прошлого года.

Под сервисную кампанию попали, в частности, Hyundai Tucson 2016-2018 и 2020 модельного года. Автомобили с системой Smart Cruise Control не отзывают.

Проблема связана с неисправностью гидравлического электронного блока управления тормозной системы. Кроссоверы из-за короткого замыкания могут загореться как во время стоянки, так и во время движения.

Hyundai утверждает, что известно о десяти случаях воспламенения Tucson, но никто из людей не пострадал. Владельцам этих автомобилей рекомендуют пока их хранить только на открытых площадках.

В сентябре 2020 года в США отозвали примерно 180 тысяч кроссоверов Tucson, имевших такую же проблему.

Напомним, что в конце 2020 года в Украине начались продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения. Этот кроссовер увеличился в размерах и получил современные технологии.