В Киеве может появиться «вафельная» дорожная разметка

В Киеве с целью борьбы с дорожными «пробками» на перекрестках может появиться желтая «вафельная» дорожная разметка. На рассмотрение Киевского горсовета уже внесена соответствующая петиция.

В Киеве может появиться «вафельная» дорожная разметка

Желтыми линиями в таком типе горизонтальной дорожной разметки обозначают границы перекрестков. Находиться в них после переключения светофора на красный нельзя.

Предполагается, что «вафельная» разметка поможет решить проблему дорожных «пробок» в столице, ведь автомобилисты будут четко видеть, что на перекрестках останавливаться нельзя. Следить за соблюдением правил дорожного движения на таких перекрестках должны будут камеры автофиксации. Нарушителям будут отправлять «письма счастья».

Подобная разметка уже есть в украинской столице – на улице Владимирской и бульваре Шевченко. Однако, активист хочет, чтобы её внедрили повсеместно.

Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить в Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он считает, что так можно снизить количество ДТП со смертельным исходом.


Максимов Віталій, Тудей

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