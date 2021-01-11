На дороге "Киев-Чоп" 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе

Автомобиль изъяли следователи, водителя проверяют на состояние опьянения.

?На дороге "Киев-Чоп" 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе
Фото: rv.npu.gov.ua

Вечером 10 января на автодороге "Киев-Чоп" вблизи города Корец Ровенского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм жительницы села Богдановка, 38 и 44 лет, погибли на месте ДТП.

В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователи изъяли транспортное средство. Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве прохожие "разоблачили" пьяного водителя, ранее совершившего ДТП.

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