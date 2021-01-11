В Сети показали Kia Sportage нового поколения

Kia планирует в конце 2021 года начать продавать новое, пятое, поколение кроссовера Kia Sportage. Благодаря дизайнерам немецкого журнала AUTO BILD мы можем уже сейчас представить, как будет выглядеть эта новинка.

В Сети показали Kia Sportage нового поколения

Судя по всему, новый Sportage получит более спортивный дизайн кузова, чем модель четвертого поколения. Самые заметные изменения произойдут в передней части этого южнокорейского кроссовера.

У нового Sportage будет увеличенная радиаторная решетка, новые фары и новые задние фонари. В салоне появится новейшая информационно-развлекательная система компании Kia. Кроссовер получит передовые системы помощи водителю и системы активной безопасности.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Покупателям предложат версии с «мягкой» гибридной силовой установкой и с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Продажи Kia Sportage пятого поколения начнутся в конце 2021 года. Его цена составит от 25 000 евро.

Ранее стало известно, что компании Hyundai и Kia отозвали более 50 000 электромобилей. Причина такого решения – возможные проблемы с тормозной системой.


Максимов Віталій, Тудей

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