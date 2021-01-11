Airbus в прошлом году на треть сократил поставки самолетов

Airbus в прошлом году на треть сократил поставки самолетов

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus поставила в 2020 году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте компании, сообщает Корреспондент.

"Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", – говорится в сообщении.

В то же время в декабре поставки достигли 89 лайнеров – это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.

При этом за тот же год Airbus принял заказы на поставку в общей сложности 268 самолетов, что практически в три раза меньше уровня 2019 года – 768 лайнеров.

"Основываясь на наших поставках в 2020 году, мы с осторожным оптимизмом смотрим на 2021 год, хотя проблемы и неопределенности остаются высокими в краткосрочной перспективе", – заявил генеральный директор компании Гийом Фори.

Ранее сообщалось, что Airbus уволит 15 тысяч сотрудников по всему миру из-за возобновления карантинных ограничений на авиаперелеты. Перспективы авиационной отрасли снова ухудшились, считают в концерне.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилейВ Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей
Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%
Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 годуНазваны самые популярные автомобили в Украине в 2020 году
Может ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобильМожет ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль
Локдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВДЛокдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВД
Блок рекламы


Похожие новости
Apple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаровApple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаров
Налог на авто в 2021 году: кто заплатитНалог на авто в 2021 году: кто заплатит
Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 годуНазваны самые популярные автомобили в Украине в 2020 году
Китайская NIO отчиталась о рекордных поставках электрокаров в декабре и 2020 году в целомКитайская NIO отчиталась о рекордных поставках электрокаров в декабре и 2020 году в целом
В 2020 году в ДТП погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. травмированыВ 2020 году в ДТП погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. травмированы
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и RenaultВ прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault
В новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридовВ новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридов
Tesla оказалась в шаге от поставки 500 тыс. электромобилей за годTesla оказалась в шаге от поставки 500 тыс. электромобилей за год
Проезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривенПроезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривен
Tesla начнёт продажи электромобилей в Индии в следующем году. Не исключено и строительство заводаTesla начнёт продажи электромобилей в Индии в следующем году. Не исключено и строительство завода
Последние новости
Подгружаем последние новости