Собственный дизайнерский центр Tesla в Китае поможет адаптировать электромобили к вкусам местных потребителей

Ещё в прошлом году Илон Маск (Elon Musk) выразил готовность создать в Шанхае специализированную дизайнерскую студию, которая смогла бы разработать электромобиль, востребованный на мировом рынке. По сведениям информированных источников, подбор персонала для данного подразделения Tesla уже ведётся.

Собственный дизайнерский центр Tesla в Китае поможет адаптировать электромобили к вкусам местных потребителей

Источник изображения: Reuters

Собеседования с кандидатами начались в декабре, а поиск ведётся с сентября прошлого года, как уточняет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. Дизайнерский центр в Шанхае, по замыслу руководства компании, должен возглавить человек с двадцатилетним опытом работы как на китайском, так и на зарубежных рынках. Профильное подразделение в дальнейшем поможет продукции марки лучше соответствовать вкусам китайцев. Разработанные здесь модели в цифровом виде могут передаваться в штаб-квартиру Tesla, которая находится в Калифорнии.

В прошлом году Tesla продала почти треть всех электромобилей в Китае, для неё это второй по величине рынок сбыта после США. В мировом масштабе он уже давно стал крупнейшим потребителем электромобилей — в этом году здесь может быть продано полтора миллиона машин на электротяге, как ожидает LMC Automotive. Окончательное решение о формировании в Китае собственной дизайн-студии Tesla примет после вступления в должность президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden), ибо перспективы местного бизнеса компании во многом будут зависеть от внешнеторговой политики новой администрации. Компактный электромобиль за $25 000 с функцией автопилота, который Маск в сентябре пообещал вывести на рынок за три года, тоже может быть создан с участием китайской студии Tesla. Во всяком случае, адаптировать его к вкусам местной публики придётся из-за высокого уровня конкуренции на рынке в данном сегменте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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