Apple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаров

Hyundai Motor и Apple Inc. планируют к марту подписать партнёрское соглашение о совместной разработке автономного электромобиля, который будет производиться в США, сообщила в воскресенье газета Korea IT News.

Apple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаров

9to5mac.com

Если соглашение будет подписано, то выпуск Apple Car может начаться «уже в 2024 году в Соединённых Штатах». В статье Korea IT News цитируются отраслевые источники и говорится, что Apple и Hyundai будут производить автомобили на заводе Kia Motors в штате Джорджия или «совместно профинансируют строительство нового завода в Соединённых Штатах».

Компании планируют уже в 2024 году выпустить 100 тыс. электромобилей, в конечном итоге достигнув производительности 400 тыс. единиц в год. В публикации газеты также говорится, что тестирование «бета-версии» Apple Car может начаться в следующем году.

В минувшую пятницу Hyundai Motor, комментируя появившиеся в сети слухи о её возможном сотрудничестве с Apple в сфере разработки автономных технологий, официально подтвердила факт ведения переговоров с производителем iPhone. Правда, спустя некоторое время она убрала из сообщения упоминание об Apple, ограничившись общими фразами о том, что получает предложения о сотрудничестве от множества различных компаний, заинтересованных в совместном производстве электромобилей, но на данный момент никаких решений пока не принято. Напомним, предыдущие версии слухов о сотрудничестве Apple и Hyundai гласили, что компании намерены выпустить беспилотный электромобиль в 2027 году. Но даже на таких новостях акции Hyundai выросли почти на 20 %.

Добавим, что Hyundai Motor отказалась комментировать воскресную публикацию Korea IT News, повторив своё заявление о том, что она получает от различных компаний предложения о потенциальном сотрудничестве в сфере разработки автономных электромобилей. После этого из публикации Korea IT News исчезли детали о сроках подписания соглашения, местонахождении и мощности производства, а также о сроках запуска беспилотных автомобилей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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