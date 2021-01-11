Tesla внезапно ускоряются - названа причина

Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) не нашло доказательств, что электромобили Tesla могут внезапно самопроизвольно ускоряться. Во всех таких случаях виноваты сами водители.

В январе 2020 года NHTSA, получив много жалоб на то, что электромобили Tesla самопроизвольно ускоряются, начало расследование.

Эксперты проверили 662 000 автомобилей Tesla (Model S 2013-2019, Model X 2016-2019 и Model 3 2017-2019), и не обнаружили признаков дефектов или самопроизвольного ускорения. Во всех случаях жалоб на внезапное самопроизвольное ускорение речь шла про «неправильное нажатие педали».

Поэтому NHTSA закрыло данное дело в отношении Tesla. Дополнительного расследования не будет.

Нужно отметить, что жалобы на то, что электромобили Tesla могут внезапно ускоряться без всякой причины, появились несколько лет назад. В 2018 году этот автопроизводитель урегулировал в частном порядке возможный коллективный иск.

Напомним, что в конце 2020 года начались продажи нового двухместного электромобиля Toyota C+ Pod. Его цена составляет около 16 000 долларов.