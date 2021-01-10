Найдены "черные ящики" самолета, который разбился в Индонезии (обновлено)

Дайверы также нашли обломки самолета и одежду жертв.

Во время поисковой операции в Яванском море водолазы нашли обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, который попал в авиакатастрофу в Индонезии.

Об этом информирует Немецкая волна со ссылкой на СМИ .

Обломки авиасудна обнаружили на глубине примерно 23 метра.

На некоторых из обломков указан регистрационный номер самолета, сообщил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто.

"Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была хорошей, что позволило найти ряд фрагментов самолета", - сообщил Тьяджанто.

Добавим, участие в спасательной операции принимают десятки судов, в том числе четыре боевых корабля военно-морских сил и самолеты.

Обновление 13:10. Как сообщили в AFP News, поисковая группа установила местонахождение двух "черных ящиков" индонезийского самолета.

Их местоположение определили по сигналам от самописцев.

#UPDATE Authorities have pinpointed the location of two black boxes from a crashed Indonesian jet, they said Sunday, referring to cockpit voice and flight data recorders that could help explain why the aircraft went down near #Jakarta with 62 aboard https://t.co/oWyHX6TBwu #SJ182 — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

Дайверы также нашли части тел и одежду жертв.

#UPDATES Divers pull body parts, wreckage and clothing from waters off Indonesia's capital Jakarta, as the military locates a signal it hopes would lead to the wreckage of a jet that crashed with 62 people on board https://t.co/jYesvCu49h pic.twitter.com/FVts9BpTPR — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

По словам авиационного аналитика из Джакарты Джерри Соеджатмана, среди возможных причин катастрофы могут быть плохая погода, ошибка пилота или техническая проблема с самолетом.

"Но еще рано делать выводы", - сказал он.

Напомним, 9 января самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который вылетел из Джакарты, упал в Яванское море.

На борту самолета находилось 62 человека - 50 пассажиров, среди них 10 детей, и 12 членов экипажа.

Связь с самолетом была потеряна через четыре минуты после вылета.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что, по предварительной информации, украинцев среди пассажиров не было.