Найдены "черные ящики" самолета, который разбился в Индонезии (обновлено)
Дайверы также нашли обломки самолета и одежду жертв.
Во время поисковой операции в Яванском море водолазы нашли обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, который попал в авиакатастрофу в Индонезии.
Об этом информирует Немецкая волна со ссылкой на СМИ.
Обломки авиасудна обнаружили на глубине примерно 23 метра.
На некоторых из обломков указан регистрационный номер самолета, сообщил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто.
"Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была хорошей, что позволило найти ряд фрагментов самолета", - сообщил Тьяджанто.
Добавим, участие в спасательной операции принимают десятки судов, в том числе четыре боевых корабля военно-морских сил и самолеты.
Обновление 13:10. Как сообщили в AFP News, поисковая группа установила местонахождение двух "черных ящиков" индонезийского самолета.
Их местоположение определили по сигналам от самописцев.
#UPDATE Authorities have pinpointed the location of two black boxes from a crashed Indonesian jet, they said Sunday, referring to cockpit voice and flight data recorders that could help explain why the aircraft went down near #Jakarta with 62 aboard https://t.co/oWyHX6TBwu#SJ182