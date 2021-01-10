Найдены "черные ящики" самолета, который разбился в Индонезии (обновлено)

Дайверы также нашли обломки самолета и одежду жертв.

Найдены "черные ящики" самолета, который разбился в Индонезии (обновлено)

Во время поисковой операции в Яванском море водолазы нашли обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, который попал в авиакатастрофу в Индонезии.

Об этом информирует Немецкая волна со ссылкой на СМИ.

Обломки авиасудна обнаружили на глубине примерно 23 метра.

На некоторых из обломков указан регистрационный номер самолета, сообщил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто.

"Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была хорошей, что позволило найти ряд фрагментов самолета", - сообщил Тьяджанто.

Добавим, участие в спасательной операции принимают десятки судов, в том числе четыре боевых корабля военно-морских сил и самолеты.

Обновление 13:10. Как сообщили в AFP News, поисковая группа установила местонахождение двух "черных ящиков" индонезийского самолета.

Их местоположение определили по сигналам от самописцев.

#UPDATE Authorities have pinpointed the location of two black boxes from a crashed Indonesian jet, they said Sunday, referring to cockpit voice and flight data recorders that could help explain why the aircraft went down near #Jakarta with 62 aboard https://t.co/oWyHX6TBwu #SJ182

— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

Дайверы также нашли части тел и одежду жертв.

#UPDATES Divers pull body parts, wreckage and clothing from waters off Indonesia's capital Jakarta, as the military locates a signal it hopes would lead to the wreckage of a jet that crashed with 62 people on board https://t.co/jYesvCu49h pic.twitter.com/FVts9BpTPR

— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

По словам авиационного аналитика из Джакарты Джерри Соеджатмана, среди возможных причин катастрофы могут быть плохая погода, ошибка пилота или техническая проблема с самолетом.

"Но еще рано делать выводы", - сказал он.

Напомним, 9 января самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который вылетел из Джакарты, упал в Яванское море.

На борту самолета находилось 62 человека - 50 пассажиров, среди них 10 детей, и 12 членов экипажа.

Связь с самолетом была потеряна через четыре минуты после вылета.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что, по предварительной информации, украинцев среди пассажиров не было.

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