На Львовщине водитель "Лексуса" насмерть сбил мужчину

Также в результате столкновения "ВАЗ-2106" и "Опель Астра" погибла женщина.

На Львовщине водитель "Лексуса" насмерть сбил мужчину
Фото: facebook.com/khersonpolice.official

За минувшие сутки, 9 января, во Львовской области в ДТП погибли два человека.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Вечером на южном объезде Львова, возле базы отдыха "Львовская Швейцария", столкнулись автомобиль "ВАЗ-2106" и автомобиль "Опель Астра".

В результате ДТП на месте происшествия погибла 43-летняя пассажирка "ВАЗа", жительница с. Великоселки Каменка-Бугского района.

Четыре человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские заведения Львова.

Кроме того, вблизи с. Книсело Жидачевского района, водитель автомобиля "Лексус" сбил 55-летнего пешехода, жителя с. Квитневое Жидачевского района. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Напомним, 8 января в Хмельницкой области автомобиль слетел в кювет, в ДТП погиб 25-летний парень.

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