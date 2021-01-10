Skoda начала тестировать обновленный Kodiaq

В Сети показали шпионские фотографии обновленного кроссовера Skoda Kodiaq. Он будет продаваться как модель 2021 года.

Skoda начала тестировать обновленный Kodiaq

Судя по всему, у обновленного Kodiaq изменится дизайн задних фонарей. Мало того, у этого кроссовера появятся новые светодиодные матричные фары, как у всех остальных новых кроссоверов чешского автогиганта.

Обращает на себя внимание тот факт, что бампер спрятан под наклейкой в цвет кузова. Это значит, что его дизайн тоже поменяется.

Какие изменения произойдут в салоне – пока не известно. Скорее всего, они будут, но небольшие. Также ничего официально не известно про двигатели. По слухам, «заряженный» Kodiaq RS может получить дизельный двигатель с двойным турбонаддувом.

Skoda начала тестировать обновленный Kodiaq

Обновленный Skoda Kodiaq должен дебютировать уже в ближайшее время. Сразу после этого он появится в продаже.

В Украине Skoda Kodiaq в базовой комплектации стоит от 848 790 гривен. Такая версия оснащается 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 180 л.с.

Skoda начала тестировать обновленный Kodiaq

Напомним, что в прошлом году в Украине начались продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации она оснащается 1,4 л двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.


Максимов Віталій, Тудей

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