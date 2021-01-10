Китайская Nio представила конкурента Tesla Model Y с автопилотом на чипах NVIDIA

Сегодня китайская компания Nio анонсировала премиальный электромобиль ET7 с системой автопилотирования на базе суперкомпьютера Adam на чипах NVIDIA Drive Orin.

Источник изображения: Reuters

Суперкомпьютер Adam, использующийся в электромобиле, включает в себя четыре чипа NVIDIA Drive Orin — в сумме это 48 ядер Cortex-A78, 256 тензорных ядер для работы искусственного интеллекта и 8096 ядер CUDA. Всё это вкупе образует 68 миллиардов транзисторов. Эта вычислительная система нужна для работы автопилота, который, по заявлению Nio, превосходит систему автономного вождения компании Tesla.

Источник изображения: NVIDIA

Первые два чипа NVIDIA Drive Orin занимаются обработкой информации, снимаемой с датчиков автомобиля. Они способны обработать до 8 гигабайт данных в секунду. Третий Orin является резервным чипом для обеспечения безопасности, на случай, если что-то пойдёт не так в работе первых двух. Четвёртый чип занимается обучением искусственного интеллекта на ходу, чтобы адаптировать систему автопилотирования в соответствии с индивидуальными настройками и окружающей обстановкой. Как отмечает NVIDIA в своём пресс-релизе, такая вычислительная система, вкупе с 33 внешними датчиками, предназначенными для захвата обстановки вокруг автомобиля, способна дать возможность автономно перемещаться машине из точки А в точку Б без какого-либо вмешательства водителя.

В число датчиков, которыми оснащён автомобиль, входит одиннадцать 8-мегапиксельных фотосенсоров Aquila Sensinc (для сравнения, у электромобилей Tesla разрешение фотодатчиков составляет всего 1,2 Мпикс) и датчик LIDAR с лазером 1550 нм и углом обзора 120 градусов и дальностью действия до 500 метров.

«Разработанные в NIO собственные алгоритмы беспилотного вождения, работающие на четырех самых лучших в отрасли процессорах NVIDIA Orin, обеспечивают беспрецедентную производительность — более квадриллиона операций в секунду», — рассказывает генеральный директор Nio Уильям Ли.

Источник изображения: NIO

Как отмечает Reuters, Nio ET7 является своеобразным китайским аналогом Tesla Model Y. На презентации генеральный директор Nio Уильям Ли заявил, что электромобиль будет иметь запас хода более 1000 км. Nio ET7 оснащён электроустановкой мощностью 480 кВт, что даёт 653 л.с, которые разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 сек. У владельцев машины на территории Китая будет возможность заехать на специальную станцию по замене батареи и вместо подзарядки просто заменить разряженный аккумулятор на новый.

Источник изображения: NIO

Поставки Nio ET7 должны начаться в конце 2022 года. Стоимость электромобиля в комплекте с батареей ёмкостью 70 кВт·ч составляет $69 тыс без учёта субсидий. В эту сумму входит пожизненная гарантия, возможность пользования услугами станций по замене аккумуляторов и некое обслуживание за городом. Есть также возможность приобрести Nio ET7 без батарей за $58 тыс, но в таком случае придётся платить подписку ($151 в месяц) за взятие в аренду аккумуляторов. Автопилот тоже работает по подписке, за пользование им владельцу придётся раскошелиться на $105 в месяц.



