В Индонезии произошла авиакатастрофа Boeing, самолет упал в Яванское море (обновлено)

Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море.

Об этом пишет Airline Geeks.

Самолет рейса #SJ182 вылетел из международного аэропорта "Сукарно-Хатта" в 14:30 по местному времени в город Понтианак.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta. https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Boeing начал поворачивать на север, набрал высоту 10 000 футов, после чего FlightRadar24 зафиксировал резкую потерю им высоты.

Сайт отслеживания потерял сигнал самолета через четыре минуты после вылета.

Фото: скриншот

Предполагается, что самолет мог потерпеть крушение над Яванским морем.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182 . Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.



?Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса # SJ182. Продолжаются поисковые работы", - написал Николенко в Твиттере.

Обновление 15:03.

Как сообщает CNN Indonesia со ссылкой на местные власти, жители острова Ланканг, прилегающего к району авиакатастрофы самолета, нашли в прибрежных водах обломки самолета и вещи пассажиров: провода, фрагменты обшивки сидений, джинсы, оторванные карманы.

Также найдены человеческие волосы и другие останки людей, которые предположительно были пассажирами самолета.

Местные жители помогают спасателям, которые ищут обломки авиасудна и определяют точное место катастрофы.

Известно, что местные рыбаки стали свидетелями авиакатастрофы. Они услышали взрыв в море, напомнивший им "взрыв бомбы".

Индонезийское издание Republika уточнило данные о пассажирах. На борту самолета, вероятно, находилось 59 пассажиров, из них 53 взрослых, пятеро детей и один младенец.

BREAKING NEWS! Pesawat Sriwijaya Air yang hilang dikabarkan membawa sekitar 59 penumpang dengan rincian 53 penumpang dewasa, 5 anak-anak, dan satu bayi — Republika.co.id (@republikaonline) January 9, 2021

Напомним, в 2020 году в авиакатастрофах погибли 299 человек, больше всего - из-за сбития самолета МАУ в Иране

В катастрофе самолета МАУ погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - 11 украинцев.