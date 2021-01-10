В Черкассах задержали угонщика автомобилей, который пытался сжечь украденное

Житель Черкасс угнал автомобиль, а затем пытался сжечь, чтобы скрыть улики. Сейчас следователи рассматривают дело в отношении задержанного.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.

08 января, в 5:00 утра в Черкасский отдел полиции обратился местный житель и сообщил об угоне автомобиля.

Мужчина рассказал, что вечером 7 января оставил ВАЗ-2110 во дворе многоэтажного дома на улице Сергея Амброса, а утром его там не нашел.

На территории города Черкассы и Черкасского района ввели в действие оперативный план "Перехват" и ориентировали все дежурные экипажи.

Во время первоочередных следственных действий полицейские опросили жильцов дома и возможных очевидцев, отработали выезды из Черкасс.

Оперативники выяснили, что похожий автомобиль видели в одном из кооперативов на улице Добровольского. Туда немедленно направили следственно-оперативную группу и работников батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области.

По приезду на место было установлено, что в одном из гаражей кто-то находится, однако на неоднократные предложения открыть дверь не реагирует. Полицейские приняли решение провести неотложный обыск помещения.

"После принудительного открытия ворот, мужчина, с целью избежания ответственности, поджег гараж и попытался скрыться через второй этаж. Его задержали спецназовцы", - говорится в сообщении.

В гараже полицейские нашли угнанный автомобиль. Кроме этого, в этом же помещении полицейские обнаружили и изъяли еще один автомобиль марки ВАЗ-2110, который разыскивали в Черкассах с 31 декабря.

Также во время обыска были изъяты предметы для открытия дверей автомобилей, документы, техпаспорта, банковские карты, страховые полисы на автомобили, ключи от различных транспортных средств.

Возгорание быстро локализовали работники ГСЧС.

Сейчас злоумышленник задержан соответствии со ст. 208 УПК. Под процессуальным руководством прокуратуры Черкасс ему объявлено о подозрении.

По факту незаконного завладения транспортными средствами следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289, а также ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.