В Хмельницкой области автомобиль слетел в кювет, погиб 25-летний водитель

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

В Хмельницкой области автомобиль слетел в кювет, в ДТП погиб 25-летний мужчина

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"8 января в 14:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Шатава Дунаевецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ 21099 слетел в кювет", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели 12 Государственной пожарно-спасательной части, которые отключили клеммы автомобиля от питания, чтобы не допустить возгорания, и деблокировали погибшего.

В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля погиб на месте.

Причину аварии выясняют правоохранители.

Напомним, в Теофипольском районе Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и пострадал несовершеннолетний ребенок.