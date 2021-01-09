В Хмельницкой области автомобиль слетел в кювет, погиб 25-летний водитель
Причину ДТП выясняют правоохранители.
В Хмельницкой области автомобиль слетел в кювет, в ДТП погиб 25-летний мужчина
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
"8 января в 14:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Шатава Дунаевецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ 21099 слетел в кювет", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли спасатели 12 Государственной пожарно-спасательной части, которые отключили клеммы автомобиля от питания, чтобы не допустить возгорания, и деблокировали погибшего.
В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля погиб на месте.
Причину аварии выясняют правоохранители.
Напомним, в Теофипольском районе Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и пострадал несовершеннолетний ребенок.