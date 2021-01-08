Skoda раскрыла детали нового компактного кроссовера

Компания Skoda в марте текущего года официально представит свой новый компактный кроссовер, который будет называться Skoda Kushaq. Его продажи, видимо, начнутся до конца 2021 года.

Слово kushaq в переводе с санскрита обозначает «император» или «король». Название выбрано специально, ведь Skoda Kushaq разрабатывается, прежде всего, для Индии. Не исключено, что этот кроссовер через некоторое время станет глобальной моделью.

Kushaq создали на платформе MQB-A0, которая лежит в основе недорогих моделей. Внешне этот кроссовер будет напоминать прошлогодний концепт Vision IN.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. Вообще, чешский автогигант сообщил минимум информации про Kushaq. У концепта был 1,5 л турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работал вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE эта новинка оснащается 1,4 л двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.