В Киеве прохожие "разоблачили" пьяного водителя, который ранее устроил ДТП

На 48-летнего мужчину патрульные составили протоколы по трем статьям КоАП.

проспекте Академика Глушкова. По словам очевидцев происшествия, Hyundai выехал на встречную полосу, где существенно повредил автомобиль Volkswagen, стоял на стоп-линии.

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на Голосеевской площади прохожие заметили поврежденный автомобиль Hyundai, который не мог сдвинуться с места.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Они выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и позвонили на линию 102.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предложили мужчине пройти осмотр, но он отказался.

Фото: Патрульная полиция Киева

Инспекторы предварительно выяснили, что поврежденный автомобиль ранее устроил ДТП на проспекте Академика Глушкова. По словам очевидцев происшествия, Hyundai выехал на встречную полосу, где существенно повредил автомобиль Volkswagen, стоявший на стоп-линии.

"После ДТП водитель Hyundai беззаботно сдал назад и уехал с места", - говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киева

На 48-летнего мужчину патрульные составили протоколы по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст.122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

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