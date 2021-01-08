Ford Evos - новый кроссовер показали на фото

Немецкий журнал AUTO BILD показал изображение нового кроссовера Ford Evos, который скоро в Европе заменит Ford Mondeo. Его официальная премьера может состояться во второй половине 2021 года, а продажи начнутся в 2022 году.

Ford Evos создаётся на платформе C2, которая позволяет строить автомобили размером с семиместный Ford Edge.

Вряд ли Evos можно считать «чистым» кроссовером, так как у него линия крыше выполнена в стиле купе. То есть он будет относиться к популярному сейчас сегменту купе-кроссоверов.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. В качестве опции будет доступен полный привод.

Покупателям также предложат две гибридные версии. Что же касается версии с полностью электрической силовой установкой, то её появление возможно (правда, официально об этом ещё ничего не известно).

Продажи Ford Evos в Европе начнутся в 2022 году. На европейском рынке он заменит сразу три модели компании Ford – Mondeo, S-Max и Galaxy.

Напомним, что осенью прошлого года компания Ford начала продавать в Украине новый компактный спортивный кроссовер Ford Puma.