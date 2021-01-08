Hyundai тестирует свой самый недорогой кроссовер

В Южной Корее сфотографировали во время дорожных тестов новый крошечный кроссовер Hyundai. Как он будет называться – пока не известно. Сейчас он носит заводской индекс AX1.

Hyundai тестирует свой самый недорогой кроссовер

Впервые Hyundai AX1 заметили в ноябре прошлого года. Но тогда его перевозили на автовозе. На этот раз AX1 увидели во время движения.

По размерам этот миниатюрный кроссовер, судя по всему, сопоставим с хэтчбеком Hyundai i10 или с Kia Picanto, но он немного выше. Его длина составляет около 3700 мм, а колесная база – около 2440 мм.

Под капотом, по слухам, находится 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 69 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач или с «автоматом». Привод – передний. Покупателям, возможно, предложат версию с электромотором.

Hyundai тестирует свой самый недорогой кроссовер

Официальная премьера Hyundai AX1 запланирована на 2021 год. Значит, в продаже он тоже может появиться в текущем году. Это будет самый недорогой кроссовер в линейке Hyundai.

Напомним, что в конце 2020 года в Украине начались продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения. Он стал больше, чем модель предыдущего поколения, и получил современные технологии.


Максимов Віталій, Тудей

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