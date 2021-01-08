Кабмин определил, кто сможет бесплатно ездить по платным дорогам

Кабмин Украины принял постановление, которое определяет, кто сможет ездить бесплатно по дорогам, построенными на условиях концессии. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кабмин определил, кто сможет бесплатно ездить по платным дорогам

В частности, бесплатно по платным дорогам в Украине смогут ездить все частные лица и предприниматели в случае стихийного бедствия, эпидемии, катастрофы, но только после того, как они обратятся к концессионеру, который построил дорогу.

При этом государство должно будет выплатить концессионеру денежную компенсацию.

Также бесплатно по платным дорогам смогут ездить автомобили, которые используются органами государственной власти, машины правоохранителей, «скорые».

Кроме того, бесплатно по платным дорогам смогут проехать другие категории ТС, в соответствии с концессионным договором.

Напомним, в декабре 2020 года в Украине утвердили максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильной дороге общего значения, построенной на условиях концессии. Владельцам легковых автомобилей придется платить 0,023 евро за каждый километр.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилейВ Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей
Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 годуНазваны самые популярные автомобили в Украине в 2020 году
Локдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВДЛокдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВД
Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%
Базовая версия Tesla Model Y стала доступна по цене от $41 990Базовая версия Tesla Model Y стала доступна по цене от $41 990
Блок рекламы


Похожие новости
"Укравтодор" заверил, что дороги "Большого строительства" будут бесплатными"Укравтодор" заверил, что дороги "Большого строительства" будут бесплатными
Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогамКабмин установил стоимость проезда по платным дорогам
Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средствКабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств
Tesla предлагает год бесплатной зарядки Supercharger, чтобы стимулировать продажиTesla предлагает год бесплатной зарядки Supercharger, чтобы стимулировать продажи
В Кабмине хотят потребовать у ЕС компенсацию за “евробляхи“В Кабмине хотят потребовать у ЕС компенсацию за “евробляхи“
Кабмин предлагает Раде обязать пешеходов носить световозвращающие элементы на одеждеКабмин предлагает Раде обязать пешеходов носить световозвращающие элементы на одежде
Кабмин сделал шаг к передаче права изготавливать автономера частным компаниямКабмин сделал шаг к передаче права изготавливать автономера частным компаниям
Столичные власти определились с местами установки зимой временных дорожных знаков (адреса)Столичные власти определились с местами установки зимой временных дорожных знаков (адреса)
Zoox стала четвёртой компанией, чьи машины смогут ездить по Калифорнии без водителейZoox стала четвёртой компанией, чьи машины смогут ездить по Калифорнии без водителей
Столичные власти определили улицы, которые зимой будут обрабатывать и очищать от снега в первую очередь (документ)Столичные власти определили улицы, которые зимой будут обрабатывать и очищать от снега в первую очередь (документ)
Последние новости
Подгружаем последние новости