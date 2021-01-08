Кабмин определил, кто сможет бесплатно ездить по платным дорогам

Кабмин Украины принял постановление, которое определяет, кто сможет ездить бесплатно по дорогам, построенными на условиях концессии. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, бесплатно по платным дорогам в Украине смогут ездить все частные лица и предприниматели в случае стихийного бедствия, эпидемии, катастрофы, но только после того, как они обратятся к концессионеру, который построил дорогу.

При этом государство должно будет выплатить концессионеру денежную компенсацию.

Также бесплатно по платным дорогам смогут ездить автомобили, которые используются органами государственной власти, машины правоохранителей, «скорые».

Кроме того, бесплатно по платным дорогам смогут проехать другие категории ТС, в соответствии с концессионным договором.

Напомним, в декабре 2020 года в Украине утвердили максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильной дороге общего значения, построенной на условиях концессии. Владельцам легковых автомобилей придется платить 0,023 евро за каждый километр.