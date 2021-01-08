Базовая версия Tesla Model Y стала доступна по цене от $41 990

Чем дороже автомобиль, тем выше норма прибыли с его продажи — в этом отношении рынок электромобилей ничем не отличается от традиционного. Tesla в силу этих причин начинает выпуск новых моделей с более дорогих комплектаций, а до базовых версий очередь доходит позже. В этом году на рынок готова выйти самая доступная Tesla Model Y стоимостью $41 990.

Базовая версия Tesla Model Y стала доступна по цене от $41 990

Источник изображения: Tesla

Информация о данной модификации электрического кроссовера уже появилась в конфигураторе на американском сайте Tesla. За $41 990 покупатель получает кроссовер с запасом хода около 390 км по условному циклу EPA, максимальной скоростью 216 км/ч и временем разгона до 96 км/ч не более 5,3 секунды. До этого в США предлагались только версии Tesla Model Y с увеличенным запасом хода, их стоимость начиналась с $49 990.

Базовая модификация Tesla Model Y за $41 990 довольствуется приводом на заднюю ось и единственным электродвигателем, тогда как старшие предлагаются в двухмоторной компоновке с полным приводом. Новая версия Model Y всего на несколько сотен долларов дороже седана Tesla Model 3, но предлагает более практичный и популярный тип кузова. Заднеприводную Tesla Model Y, заказанную сейчас в США, покупателям придётся ожидать от двух до пяти недель.

Одновременно у покупателей Tesla Model Y появилась возможность заказать к любой комплектации кроссовера, кроме самой дорогой, третий ряд сидений за $3000. Это превращает кроссовер в семиместный с возможностью складывания двух задних рядов до состояния ровного пола при помощи электропривода. Второй ряд сидений для удобства посадки на третий отодвигается, а уровень наклона спинок можно регулировать. Пассажирам третьего ряда предлагаются зарядные порты USB Type-C. Заказанную семиместную версию Tesla Model Y американские клиенты компании тоже будут ожидать от двух до пяти недель.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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