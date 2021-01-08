Налог на авто в 2021 году: кто заплатит

Налог на авто в Украине будет иметь место в 2021 году на определенную категорию транспортных средств. Машины, которые будут облагать транспортным налогом, должны быть не старше пяти лет и превышать стоимость в 375 минимальных зарплат.

Согласно 267 статье Налогового кодекса Украины платить налог будут только те автовладельцы, которые совершили покупку машины, выпущенной за последние пять лет, а также превышающую стоимость в 2,2 миллиона гривен.

Вести учет и оценку таких авто будет Министерство развития экономики. На сегодняшнее время в онлайн списках зарегистрированы всего 213 машин.

Выставленный налог нужно оплатить в 60-дневный срок. В случае, если владелец авто не уплатит сумму в установленный срок, будет накладываться пеня. До 90 дней - плюс 10 процентов к цене, свыше 91 дня – плюс 20 процентов.

Напомним, украинцам, имеющим в своей собственности роскошную квартиру площадью свыше 300 квадратных метров или дом, площадь которого превышает 500 квадратных метров, придется, кроме налога на сверхнормативную площадь, заплатить еще по 25 тысяч гривен фиксированного налога.