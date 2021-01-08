В Запорожье произошел пожар на грузовом судне, пострадал механик

Мужчина получил ожоги лица и конечностей.

В Запорожье произошел пожар на грузовом судне, пострадал механик
Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье работники водной полиции оказали помощь мужчине, пострадавшему на пожаре на грузовом судне.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Получив вызов о помощи, полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили сообщение, что в акватории реки Днепр возле южной части острова Хортица на борту грузового судна произошел пожар.

Работники полиции совместно со специалистами ГСЧС на служебном катере выехали на место происшествия.

"Предварительно установлено, что на борту пустого грузового судна DAISY сообщением "Днепр - Херсон" в помещении каюты произошло замыкание электропроводки, что привело к пожару. В это время на борту судна находился капитан и механик, 1986 года рождения. Последний получил ожоги лица и конечностей второй степени", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

Прибыв на место, специалисты ГСЧС локализовали пожар, после чего работники водной полиции эвакуировали пострадавших и доставили в местную больницу. По данному факту проводится проверка.

Напомним, ночью 6 января в селе Поляница на Прикарпатье сгорела гостиница "Салют Буковель", в которой проживало 25 человек.

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