Может ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль

Одна только доверенность не может быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль. Нужен еще договор купли-продажи. К такому выводу в своем решении по делу № 573/476/19 пришел Кассационный гражданский суд Верховного Суда Украины.

Может ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль

В 2010 году владелец автомобиля ЗАЗ 2008 года выпуска выдал доверенность лицу, которой уполномочил его сдать в аренду, обменять, продать автомобиль.

Автомобилист, получивший доверенность, некоторое время информировал владельца о своих действиях. Потом он перестал отвечать на звонки хозяина.

В 2015 году владелец нотариально отменил доверенность и обратился в полицию с заявлением, что его автомобиль удерживают неустановленные лица. К тому времени на автомобиле уже ездил человек, купивший его по доверенности.

Дело дошло до суда первой инстанции. Суд постановил, что одна лишь доверенность основанием для приобретения права собственности на автомобиль не является. Нужен еще договор купли-продажи. Поэтому суд приказал вернуть автомобиль его законному владельцу.

К такому же решению пришел и Кассационный гражданский суд Верховного Суда Украины.

Ранее стало известно, что суд впервые отменил штраф за автомобиль на иностранных номерах, пребывавший в Украине с нарушением таможенного законодательства.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилейВ Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 годуНазваны самые популярные автомобили в Украине в 2020 году
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
На Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуациюНа Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуацию
Блок рекламы


Похожие новости
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 861 автомобильВо Франции в новогоднюю ночь сожгли 861 автомобиль
В Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинамиВ Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинами
Судье Ивано-Франковского городского суда сожгли автомобильСудье Ивано-Франковского городского суда сожгли автомобиль
На Николаевщине водителя, который выжил в ДТП, насмерть сбил другой автомобильНа Николаевщине водителя, который выжил в ДТП, насмерть сбил другой автомобиль
На Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницуНа Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницу
В Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человекаВ Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человека
Проезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривенПроезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривен
В Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мостВ Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мост
В Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобильВ Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобиль
В следующем году ОСАГО может подорожать на 20%В следующем году ОСАГО может подорожать на 20%
Последние новости
Подгружаем последние новости