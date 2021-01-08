Может ли доверенность быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль

Одна только доверенность не может быть основанием для приобретения права собственности на автомобиль. Нужен еще договор купли-продажи. К такому выводу в своем решении по делу № 573/476/19 пришел Кассационный гражданский суд Верховного Суда Украины.

В 2010 году владелец автомобиля ЗАЗ 2008 года выпуска выдал доверенность лицу, которой уполномочил его сдать в аренду, обменять, продать автомобиль.

Автомобилист, получивший доверенность, некоторое время информировал владельца о своих действиях. Потом он перестал отвечать на звонки хозяина.

В 2015 году владелец нотариально отменил доверенность и обратился в полицию с заявлением, что его автомобиль удерживают неустановленные лица. К тому времени на автомобиле уже ездил человек, купивший его по доверенности.

Дело дошло до суда первой инстанции. Суд постановил, что одна лишь доверенность основанием для приобретения права собственности на автомобиль не является. Нужен еще договор купли-продажи. Поэтому суд приказал вернуть автомобиль его законному владельцу.

К такому же решению пришел и Кассационный гражданский суд Верховного Суда Украины.

Ранее стало известно, что суд впервые отменил штраф за автомобиль на иностранных номерах, пребывавший в Украине с нарушением таможенного законодательства.