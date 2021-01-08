“Евробляхерам“ начали отказывать в выплате страховки

Владельцам автомобилей на еврономерах стало сложнее получить денежную компенсацию в случае ДТП, так как страховые компании стали требовать дополнительные документы. Об этом написали на странице "Водители Украины" в Facebook.

“Евробляхерам“ начали отказывать в выплате страховки

Страховщики теперь для решения спора от владельцев «евроблях» требуют предоставить должным образом заверенную справку из фискальной службы с информацией про лицо, которое ввезло в Украину машину с еврономерами.

Также нужно предъявить официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального собственника автомобиля на иностранной регистрации, в котором он поручает получить для него страховую компенсацию.

Только после получения вышеуказанных документов страховые компании могут вернуться к вопросу компенсации нанесенного автомобилисту вреда.

Далеко не все автомобилисты, которые ездят на машинах с иностранными номерами, могут предоставить страховым компаниям соответствующие документы. Для того, чтобы их получить, понадобятся не только время и нервы, но и деньги.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады могут рассмотреть в первом чтении законопроект №3704, предусматривающий введение доступной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, уже в феврале 2021 года.


Максимов Віталій, Тудей

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