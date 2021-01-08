В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и травмировался ребенок

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и травмировался ребенок

В Теофипольском районе Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и пострадал несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Трагедия произошла утром на Рождество. На линию 102 поступило сообщение о том, что на автодороге «Каменец-Подольский - Белогорье», вблизи пгт Базалия столкнулись два легковых автомобиля «ВАЗ-2109» и «Шкода Октавия». В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗа», которая сидела на переднем сиденье. Водитель «ВАЗа» скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа из отдела расследований ДТП, которая выясняет причины и обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Киеве на Окружной дороге столкнулись 5 легковых авто, 1 фура и 1 маршрутный автобус.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилейВ Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 годуНазваны самые популярные автомобили в Украине в 2020 году
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
На Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуациюНа Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуацию
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году в ДТП погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. травмированыВ 2020 году в ДТП погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. травмированы
В Ровенской области во время движения загорелся электропоездВ Ровенской области во время движения загорелся электропоезд
На Житомирщине в ДТП погибли трое мужчинНа Житомирщине в ДТП погибли трое мужчин
В Ивано-Франковской области "скорая" перевернулась после столкновения с ЗИЛомВ Ивано-Франковской области "скорая" перевернулась после столкновения с ЗИЛом
В Хмельницкой области в ДТП погибли два человекаВ Хмельницкой области в ДТП погибли два человека
На Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человекаНа Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека
В Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мостВ Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мост
В Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослыхВ Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых
Пять человек погибли в авиакатастрофе вертолета во французских АльпахПять человек погибли в авиакатастрофе вертолета во французских Альпах
В Киевской области упал самолет, два человека получили травмыВ Киевской области упал самолет, два человека получили травмы
Последние новости
Подгружаем последние новости