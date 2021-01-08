В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и травмировался ребенок
Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.
В Теофипольском районе Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и пострадал несовершеннолетний ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Трагедия произошла утром на Рождество. На линию 102 поступило сообщение о том, что на автодороге «Каменец-Подольский - Белогорье», вблизи пгт Базалия столкнулись два легковых автомобиля «ВАЗ-2109» и «Шкода Октавия». В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗа», которая сидела на переднем сиденье. Водитель «ВАЗа» скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственная группа из отдела расследований ДТП, которая выясняет причины и обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Киеве на Окружной дороге столкнулись 5 легковых авто, 1 фура и 1 маршрутный автобус.