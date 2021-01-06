На некоторых станциях метро Киева 7-8 января будет ограничен вход для соблюдения карантина

Во время локдауна также возможны изменения в интервалах движения другого общественного транспорта.

На некоторых станциях метро Киева 7-8 января будет ограничен вход для соблюдения карантина
Фото: kiev.segodnya.ua

7-8 января метро Киева будет работать в обычном режиме, однако некоторые станции могут ограничиваться на вход. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений и для соблюдения карантинных мер", - говорится в сообщении.

Ранее в КГГА также предупредили, что во время усиленного карантина с 8 по 24 января возможны изменения в интервалах движения общественного транспорта.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января время работы подземки было продолжено на 2 часа, а столичный фуникулер работал круглосуточно.

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