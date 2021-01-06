США заказали для Украины два патрульных катера за $20 миллионов

Катера типа Mk VI - новейшие патрульные катера США, которые до сих пор изготовлялись исключительно для собственных нужд.

Министерство обороны США заключило контракт с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI, два из которых передадут Украине.

Об этом сообщает Defense Express.

Стоимость сделки, согласно сообщению на сайте учреждения, составляет 19,96 млн долларов и предусматривает изготовление двух катеров специально для Украины.

Передача этого вооружения происходит по программе Foreign Military Sales, которое предусматривает изготовление 16 таких судов. Часть из них передадут в рамках помощи.

Катера типа Mk VI - новейшие патрульные катера США , которые до сих пор изготовлялись исключительно для собственных нужд. Этот катер способен развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч).

Как сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, шесть катеров будут оплачены американским правительством, а остальные Военно-морские силы могут приобрести за средства оборонного бюджета.

Напомним, 18 июля в 2020 года США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.