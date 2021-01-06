В Сети показали необычный ЛуАЗ-969

За свою многолетнюю историю внедорожник ЛуАЗ-969 много раз подвергался различным доработкам.

В Сети показали необычный ЛуАЗ-969

В Сети показали новый тюнинг украинского внедорожника, который на наш взгляд является одним из самых удачных.

ЛуАЗ-969 получил танковые фары, бамперы с порогами, колесные диски ORW, багажник на крыше, лестницу, дополнительную оптику. В салоне тоже произошли некоторые изменения.

Под капотом находится не родной двигатель, а 1,6 л агрегат мощностью 89 л.с. от Lada Priora. При этом мотор работает вместе с механической коробкой передач.

Сколько расходует топлива такой вездеход – не сообщается. Владелец тюнингованного украинского внедорожника признался, что он пока не протестировал его на серьезном бездорожье.

В Сети показали необычный ЛуАЗ-969

Многим пользователям Сети этот внедорожник понравился. Они назвали его «стероидным», вкладывая в это слово только положительное значение.

Ранее эксперты назвали пять лучших рамных б/у внедорожников, которые сейчас есть в продаже.


Максимов Віталій, Тудей

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