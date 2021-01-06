Общественный транспорт в период локдауна изменит график работы - КГГА

Работу общественного транспорта в период локдауна с 8 до 24 января прекращено не будет, но интервал движения может быть изменен. Кроме того, трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут перевозить пассажиров исключительно на сидячих местах.

В КГГА также сообщили об изменениях в работе метро. Во время локдауна возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

Об этих и других изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

В других городах украинцев просят пользоваться общественным транспортом во время жесткого карантина только по строгой необходимости. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

После локдауна цены на проезд в общественном транспорте в Украине взлетят в 1,5 раза. Например, в Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн на 13 городских и междугородних маршрутах.

Стоимость проезда вырастет не только в Киеве . Во время карантина можно перевозить пассажиров только на сидячих местах, соответственно прибыль у перевозчиков упала в разы. Например, проезд в маршрутках Сумм стоит 7 грн, а перевозчики хотят поднять его до 9 грн.

В Черновцах за карантин цену успели поднять дважды. Еще в конце мая проезд там подорожал с 5 до 7 грн. А в конце октября цену решили повысить вдвое – до 15 грн, а на некоторых маршрутах и до 20 грн.

Полученной от повышения выручкой, со слов перевозчиков, они покрывают расходы, чтобы не работать себе в убыток.

Ранее сообщалось, по каким еще причинам проезд в Украине подорожает после январского локдауна.