Общественный транспорт в период локдауна изменит график работы - КГГА

Работу общественного транспорта в период локдауна с 8 до 24 января прекращено не будет, но интервал движения может быть изменен. Кроме того, трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут перевозить пассажиров исключительно на сидячих местах.

Как будет работать общественный транспорт в период локдауна в столице и регионах

В КГГА также сообщили об изменениях в работе метро. Во время локдауна возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

Об этих и других изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

В других городах украинцев просят пользоваться общественным транспортом во время жесткого карантина только по строгой необходимости. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

После локдауна цены на проезд в общественном транспорте в Украине взлетят в 1,5 раза. Например, в Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн на 13 городских и междугородних маршрутах.

Стоимость проезда вырастет не только в Киеве. Во время карантина можно перевозить пассажиров только на сидячих местах, соответственно прибыль у перевозчиков упала в разы. Например, проезд в маршрутках Сумм стоит 7 грн, а перевозчики хотят поднять его до 9 грн.

В Черновцах за карантин цену успели поднять дважды. Еще в конце мая проезд там подорожал с 5 до 7 грн. А в конце октября цену решили повысить вдвое – до 15 грн, а на некоторых маршрутах и до 20 грн.

Полученной от повышения выручкой, со слов перевозчиков, они покрывают расходы, чтобы не работать себе в убыток.

Ранее сообщалось, по каким еще причинам проезд в Украине подорожает после январского локдауна.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилейВ Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
На Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуациюНа Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуацию
Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами во время локдауна"Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами во время локдауна
Частині українців заборонили продавати свої автомобілі та інші транспортні засобиЧастині українців заборонили продавати свої автомобілі та інші транспортні засоби
Современный транспорт должен вытеснить маршрутки, - Кличко отчитался о результатах работы за годСовременный транспорт должен вытеснить маршрутки, - Кличко отчитался о результатах работы за год
Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средствКабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств
Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"
Рада приняла закон о водном транспортеРада приняла закон о водном транспорте
За неделю в Киеве зарегистрировали 670 ДТП (инфографика)За неделю в Киеве зарегистрировали 670 ДТП (инфографика)
“Укрзализныця” возобновила курсирование поезда Киев - Рахов на период зимних праздников“Укрзализныця” возобновила курсирование поезда Киев - Рахов на период зимних праздников
На эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспортаНа эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспорта
“Укрзализныця” назначила на период зимних праздников доппоезд “Интерсити” из Киева в курортный поселок Славское“Укрзализныця” назначила на период зимних праздников доппоезд “Интерсити” из Киева в курортный поселок Славское
Последние новости
Подгружаем последние новости