“Евробляхеров“ обнадежили доступной растаможкой уже в феврале 2021 года

Народные депутаты Верховной Рады могут рассмотреть в первом чтении законопроект №3704, предусматривающий введение доступной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, уже в феврале 2021 года.

Такое заявление сделали лидеры общественной организации «АвтоЕвроСила».

Лидеры «евробляхеров» надеются, что в идеале в конце января законопроект №3704 пройдет рассмотрение в профильном парламентском Комитете по финансам, налогам и таможенной политике. После этого его вынесут на рассмотрение народных депутатов.

Но повторим, это идеальный вариант. Предполагается, что народные депутаты будут обсуждать этот законопроект даже во время локдауна, который будет длиться большую часть января.

Это первые две цели «АвтоЕвроСилы» в 2021 году. Главное, чтобы законопроект №3704 попал на рассмотрение народных депутатов.

Ранее Нацполиция Украины пообещала во время новогодних праздников и январского локдауна не штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации, нарушивших таможенное законодательство.