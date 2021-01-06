Полиция разоблачила мошенника, продававшего нанопленки на номера автомашин для обмана камер наблюдения

Покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели. На этих продажах фигурант успел заработать более миллиона гривен.

Киберполиция заблокировала сеть веб-ресурсов, на которых продавали нанопленки для прикрытия номерных знаков автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Установлено, что фигурант создал восемь веб-ресурсов под доменами разных стран для реализации так называемых нанопленок. На сайтах указывалось, что наклейки способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации и должны "обезопасить" от штрафов за нарушение Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели.

Сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати фигурант заказывал из РоSSии.

Пленка, покрывавшая один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более миллиона гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают других возможных причастных к совершенному уголовному преступлению.

Также полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года. На его реализацию понадобилось почти пять лет.

Запустили систему 1 июня 2020-го года. В Киеве и области за первые сутки автофиксации скорости автомобилей выявили 57,9 тыс. нарушителей ПДД.